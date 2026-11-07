Chamba News: रोजगार की मांग पर चांजू परियोजना का काम रोका

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पुराने कर्मचारियों की बहाली पर अड़े, नो वर्क, नो पे के खिलाफ एचआर विभाग को सौंपा विरोध पत्रसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। परियोजना की साइट पर काम ठेकेदारों से करवाने और स्थानीय कर्मचारियों को पर्याप्त काम न मिलने का विवाद अब आंदोलन तक पहुंच गया है।48 मेगावाट की चांजू जलविद्युत परियोजना के पैकेज-2 में कामगारों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि पहले हटाए गए स्थानीय कामगारों को दोबारा काम पर रखा जाए और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले। प्रबंधन के नो वर्क, नो पे नोटिस ने विवाद को और बढ़ा दिया है।कामगार रूप सिंह, होशियारा राम, ईम चंद, तारा चंद, भिंद्रो, देसराज, उमेश कुमार और किशोरी लाल सहित अन्य कर्मचारियों ने छह नवंबर को मानव संसाधन विभाग को लिखित आपत्ति सौंपी। उनका आरोप है कि लंबे समय से परियोजना में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें पर्याप्त काम नहीं दिया जा रहा है, जबकि परियोजना के कार्य छोटे ठेकेदारों को सौंपे जा रहे हैं। कर्मचारियों ने इसे उनके रोजगार पर संकट बताते हुए कहा कि ऐसे फैसले लेने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।कामगारों ने नो वर्क, नो पे नोटिस को एकतरफा बताते हुए सवाल उठाया कि जब उन्हें प्रबंधन की ओर से काम ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा तो इसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर कैसे डाली जा सकती है। उन्होंने श्रम कानूनों के अनुरूप निर्णय लेने की मांग की है।लिखित आश्वासन के आधार पर बहाली की मांगकामगारों के अनुसार परियोजना की साइटें दोबारा खुलने पर पहले हटाए गए स्थानीय कर्मचारियों को काम पर रखने का आश्वासन दिया गया था। इस संबंध में उनके पास लिखित प्रमाण भी हैं। उन्होंने पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग दोहराई। कामगारों ने परियोजना समय पर पूरा करने के लिए ओवरटाइम करने की सहमति भी जताई है। मांगें पूरी न होने पर श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करवाने की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत चांजू के प्रधान और उपप्रधान ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। कंपनी प्रबंधन के अधिकारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे।