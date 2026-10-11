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Chamba News: सिटी में आज

Sun, 11 Oct 2026 09:49 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 11 Oct 2026 09:49 PM IST
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In the city today
काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे सुल्तानपुर, बालू, माई का बाग में गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे डीएसी नंबर साथ लेकर ही सिलिंडर रीफिल करवाएं।
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आज खास
रोजगार
साक्षात्कार : रोजगार उप कार्यालय डलहौजी में सुबह 10:30 बजे परिसर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
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खेलकूद
प्रशिक्षण : एचपीसीए क्रिकेट अकादमी हरिपुर में सुबह 7 बजे विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।
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धार्मिक
रामलीला का मंचन : ऐतिहासिक चंबा चौगान में श्री रामलीला मंचन का अपराह्न 6 बजे से होगा।
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जागरण : साच मंदिर में जागरण का आयोजन अपराह्न 7 बजे से किया जाएगा।
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आस्था : भलेई माता मंदिर में सुबह 8 बजे से श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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