Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 08 Oct 2026 10:13 PM IST
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काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी दोपहर 12 बजे धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता अपना ओटीपी दिखाकर सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं।
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आज खास
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राजनीति
शिलान्यास : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात मनहूता-सियूण खड्ड संपर्क सड़क का दोपहर 12 बजे शिलान्यास करेंगे।
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पेंशनर
बैठक : डे केयर सेंटर में सुबह 10:30 बजे पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित होगी।
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शिविर
योगाभ्यास : रावमापा कियाणी में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 7 बजे स्वयंसेवी योगाभ्यास करेंगे।
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शिक्षा
कार्यशाला : चंबा कॉलेज में सुबह 10:00 बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर सुबह 9 बजे बाड़ीदेहरा और लॉयन क्लब के बीच मैच होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी दोपहर 12 बजे धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता अपना ओटीपी दिखाकर सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं।
आज खास
राजनीति
शिलान्यास : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात मनहूता-सियूण खड्ड संपर्क सड़क का दोपहर 12 बजे शिलान्यास करेंगे।
पेंशनर
बैठक : डे केयर सेंटर में सुबह 10:30 बजे पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित होगी।
शिविर
योगाभ्यास : रावमापा कियाणी में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 7 बजे स्वयंसेवी योगाभ्यास करेंगे।
शिक्षा
कार्यशाला : चंबा कॉलेज में सुबह 10:00 बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर सुबह 9 बजे बाड़ीदेहरा और लॉयन क्लब के बीच मैच होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।