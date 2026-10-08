Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी दोपहर 12 बजे धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता अपना ओटीपी दिखाकर सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं।

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आज खास

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राजनीति

शिलान्यास : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात मनहूता-सियूण खड्ड संपर्क सड़क का दोपहर 12 बजे शिलान्यास करेंगे।

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पेंशनर

बैठक : डे केयर सेंटर में सुबह 10:30 बजे पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित होगी।

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शिविर

योगाभ्यास : रावमापा कियाणी में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 7 बजे स्वयंसेवी योगाभ्यास करेंगे।

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शिक्षा

कार्यशाला : चंबा कॉलेज में सुबह 10:00 बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर सुबह 9 बजे बाड़ीदेहरा और लॉयन क्लब के बीच मैच होगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

काम की बात