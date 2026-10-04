Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 04 Oct 2026 10:29 PM IST
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काम की बात
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कल बिजली बंद रहेगी... विद्युतउपमंडल चुवाड़ी के तहत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र चुवाड़ी में आवश्यक सामान्य रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते छह अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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आज खास
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खेलकूद
मुकाबले : चौगान में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सुबह 8 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
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अभ्यास : पुलिस मैदान बारगाह में सुबह 7 बजे से युवा बास्केटबाल खेल का अभ्यास करेंगे।
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प्रतियोगिता : बनीखेत में दशहरे को लेकर सुबह 8 बजे से विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।
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जागरूकता
शिविर : विश्व पशु दिवस को लेकर विभिन्न पंचायतों में सुबह 10 बजे से शिविर जागरूकता आयोजित किए जाएंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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कल बिजली बंद रहेगी... विद्युतउपमंडल चुवाड़ी के तहत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र चुवाड़ी में आवश्यक सामान्य रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते छह अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
आज खास
खेलकूद
मुकाबले : चौगान में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सुबह 8 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
अभ्यास : पुलिस मैदान बारगाह में सुबह 7 बजे से युवा बास्केटबाल खेल का अभ्यास करेंगे।
प्रतियोगिता : बनीखेत में दशहरे को लेकर सुबह 8 बजे से विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।
जागरूकता
शिविर : विश्व पशु दिवस को लेकर विभिन्न पंचायतों में सुबह 10 बजे से शिविर जागरूकता आयोजित किए जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392