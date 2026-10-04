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Chamba News: सिटी में आज

Sun, 04 Oct 2026 10:29 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 04 Oct 2026 10:29 PM IST
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In the city today
काम की बात
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कल बिजली बंद रहेगी... विद्युतउपमंडल चुवाड़ी के तहत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र चुवाड़ी में आवश्यक सामान्य रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते छह अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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आज खास
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खेलकूद
मुकाबले : चौगान में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सुबह 8 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
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अभ्यास : पुलिस मैदान बारगाह में सुबह 7 बजे से युवा बास्केटबाल खेल का अभ्यास करेंगे।
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प्रतियोगिता : बनीखेत में दशहरे को लेकर सुबह 8 बजे से विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।
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जागरूकता
शिविर : विश्व पशु दिवस को लेकर विभिन्न पंचायतों में सुबह 10 बजे से शिविर जागरूकता आयोजित किए जाएंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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