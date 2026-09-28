Chamba News: सिटी में आज

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टैलेंट हंट... रमणीय डलहौजी वेलफेयर सोसायटी की ओर से बच्चों और युवा प्रतिभाओं को अपनी कला एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन 18 अक्तूबर को किया जाएगा।आज खासबैठकमंथन : लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज बचत भवन में दिशा बैठक की अध्यक्षता पूर्वाह्न 11 बजे करेंगे।खेलकूदक्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत रॉबी इलेवन और बाड़ी देहरा के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।प्रशिक्षण : खेलो इंडिया सेंटर चमीणू में कबड्डी का प्रशिक्षण सुबह 8 बजे से दिया जाएगा।राजनीतिसमस्या सुनेंगे विधायक : जुलाहकड़ी स्थित अपने आवास में सदर के विधायक सुबह 10:30 बजे से लोगों की समस्याएं सुनेंगे।धार्मिकपूजा-अर्चना : हनुमान मंदिर मुगला में पूजा-अर्चना शाम 4 बजे से की जाएगी।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडीबाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तलमेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तलनेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तलआर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तलगायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तलसर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तलत्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तलआपातकालीन नंबर 01899-222392नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।