Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 28 Sep 2026 10:08 PM IST
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काम की बात
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टैलेंट हंट... रमणीय डलहौजी वेलफेयर सोसायटी की ओर से बच्चों और युवा प्रतिभाओं को अपनी कला एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन 18 अक्तूबर को किया जाएगा।
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आज खास
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बैठक
मंथन : लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज बचत भवन में दिशा बैठक की अध्यक्षता पूर्वाह्न 11 बजे करेंगे।
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत रॉबी इलेवन और बाड़ी देहरा के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
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प्रशिक्षण : खेलो इंडिया सेंटर चमीणू में कबड्डी का प्रशिक्षण सुबह 8 बजे से दिया जाएगा।
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राजनीति
समस्या सुनेंगे विधायक : जुलाहकड़ी स्थित अपने आवास में सदर के विधायक सुबह 10:30 बजे से लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
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धार्मिक
पूजा-अर्चना : हनुमान मंदिर मुगला में पूजा-अर्चना शाम 4 बजे से की जाएगी।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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टैलेंट हंट... रमणीय डलहौजी वेलफेयर सोसायटी की ओर से बच्चों और युवा प्रतिभाओं को अपनी कला एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन 18 अक्तूबर को किया जाएगा।
आज खास
बैठक
मंथन : लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज बचत भवन में दिशा बैठक की अध्यक्षता पूर्वाह्न 11 बजे करेंगे।
खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत रॉबी इलेवन और बाड़ी देहरा के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
प्रशिक्षण : खेलो इंडिया सेंटर चमीणू में कबड्डी का प्रशिक्षण सुबह 8 बजे से दिया जाएगा।
राजनीति
समस्या सुनेंगे विधायक : जुलाहकड़ी स्थित अपने आवास में सदर के विधायक सुबह 10:30 बजे से लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
धार्मिक
पूजा-अर्चना : हनुमान मंदिर मुगला में पूजा-अर्चना शाम 4 बजे से की जाएगी।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।