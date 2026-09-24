Chamba News: सिटी में आज

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आज खास

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धार्मिक

भंडारा : चंडी माता मंदिर मंगला में भंडारे का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से होगा।

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खेलकूद

क्रिकेट 3 चंबा चौगान में गड़ासरू लॉयन और कीड़ी के बीच क्रिकेट मैच दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा।

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समापन : भनौता स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे होगा।

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बैठक

मंथन : चंबा बचत भवन में वन अधिकार अधिनियम को लेकर बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।

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शिक्षा

शिविर : पीएमश्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एनएसएस शिविर में योगाभ्यास सुबह 7 बजे किया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात