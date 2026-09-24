Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 24 Sep 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
काम की बात
-- -- -- -- -- ---
आज खास
-- -- -- -- -- ---
धार्मिक
भंडारा : चंडी माता मंदिर मंगला में भंडारे का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से होगा।
--
खेलकूद
क्रिकेट 3 चंबा चौगान में गड़ासरू लॉयन और कीड़ी के बीच क्रिकेट मैच दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा।
--
समापन : भनौता स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे होगा।
--
बैठक
मंथन : चंबा बचत भवन में वन अधिकार अधिनियम को लेकर बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
--
शिक्षा
शिविर : पीएमश्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एनएसएस शिविर में योगाभ्यास सुबह 7 बजे किया जाएगा।
--
-- -- -- -- -- ---
मेडिकल कॉलेज चंबा
-- -- -- -- -- -- -- --
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
--
विज्ञापन
आज खास
धार्मिक
भंडारा : चंडी माता मंदिर मंगला में भंडारे का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से होगा।
खेलकूद
क्रिकेट 3 चंबा चौगान में गड़ासरू लॉयन और कीड़ी के बीच क्रिकेट मैच दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा।
समापन : भनौता स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे होगा।
बैठक
मंथन : चंबा बचत भवन में वन अधिकार अधिनियम को लेकर बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
शिक्षा
शिविर : पीएमश्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एनएसएस शिविर में योगाभ्यास सुबह 7 बजे किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।