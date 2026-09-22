Chamba News: सिटी में आज

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पीएम श्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 9 बजे जनसाली के पास सफाई अभियान चलाया जाएगा।

क्रिकेट

चंबा चौगान में ब्लैक कोबरा और हिमालयन टाइगर टीमों के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।

बैठक

बचत भवन चंबा में सरकार घर के द्वार कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए बैठक सुबह 10:30 होगी।

छतराड़ी जातर मेला

भरमौर में छतराड़ी जातर मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होंगे।

सफाई अभियान