Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 23 Sep 2026 10:45 AM IST
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सफाई अभियान
पीएम श्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 9 बजे जनसाली के पास सफाई अभियान चलाया जाएगा।
क्रिकेट
चंबा चौगान में ब्लैक कोबरा और हिमालयन टाइगर टीमों के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
बैठक
बचत भवन चंबा में सरकार घर के द्वार कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए बैठक सुबह 10:30 होगी।
छतराड़ी जातर मेला
भरमौर में छतराड़ी जातर मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होंगे।
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पीएम श्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 9 बजे जनसाली के पास सफाई अभियान चलाया जाएगा।
क्रिकेट
चंबा चौगान में ब्लैक कोबरा और हिमालयन टाइगर टीमों के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
बैठक
बचत भवन चंबा में सरकार घर के द्वार कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए बैठक सुबह 10:30 होगी।
छतराड़ी जातर मेला
भरमौर में छतराड़ी जातर मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होंगे।