Chamba News: सिटी में आज

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अभ्यास - पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबाल अभ्यास सुबह 8 बजे से किया जाएगा।

कॅरिअर काउंसलिंग - रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से आयोजित करवाई जाएगी।

छिंज - सुरगाणी में छिंज मेले का शुभांरभ दोपहर 12 बजे से होगा।

मुगला स्थित शनि देव मंदिर में पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन सुबह 8 बजे से शुरू होगा।