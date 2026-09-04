Chamba News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:31 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:31 AM IST
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मुगला स्थित शनि देव मंदिर में पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन सुबह 8 बजे से शुरू होगा।
अभ्यास - पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबाल अभ्यास सुबह 8 बजे से किया जाएगा।
कॅरिअर काउंसलिंग - रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से आयोजित करवाई जाएगी।
छिंज - सुरगाणी में छिंज मेले का शुभांरभ दोपहर 12 बजे से होगा।
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अभ्यास - पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबाल अभ्यास सुबह 8 बजे से किया जाएगा।
कॅरिअर काउंसलिंग - रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से आयोजित करवाई जाएगी।
छिंज - सुरगाणी में छिंज मेले का शुभांरभ दोपहर 12 बजे से होगा।