Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 30 Aug 2026 10:05 PM IST
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काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी शहर और धड़ोग में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता गैस बुकिंग का ओटीपी दिखाकर सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं।
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आज खास
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प्रतियोगिता : कियाणी में वॉलीबाल प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे से खेले जाएंगे।
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1 बजे : छतराड़ी में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 1 बजे होगा।
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खेलकूद : सिहुंता में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2 बजे होगा।
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कॅरिअर काउंसलिंग : रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग सत्र सुबह 10 बजे से होगा।
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प्रशिक्षण : पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबाल का प्रशिक्षण शिविर सुबह 8 बजे से होगा
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिल
मेडिसन: डॉ. सुभाष कमरा नंबर 213 प्रथम मंजिल
नेत्र ओपीड़ी: डॉ. इयति कमरा नंबर 423 चतुर्थ मंजिल
ऑर्थो: डॉ. सोनम कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिल
सर्जरी: डाॅ. अमर कमरा नंबर 209 प्रथम मंजिल
त्वचा: डॉ. रितु कमरा नंबर 317 द्वितीय मंजिल
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आपातकालीन नंबर- 01899-222392
नोट: आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की डयूटी में बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी शहर और धड़ोग में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता गैस बुकिंग का ओटीपी दिखाकर सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं।
आज खास
प्रतियोगिता : कियाणी में वॉलीबाल प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे से खेले जाएंगे।
1 बजे : छतराड़ी में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 1 बजे होगा।
खेलकूद : सिहुंता में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2 बजे होगा।
कॅरिअर काउंसलिंग : रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग सत्र सुबह 10 बजे से होगा।
प्रशिक्षण : पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबाल का प्रशिक्षण शिविर सुबह 8 बजे से होगा
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिल
मेडिसन: डॉ. सुभाष कमरा नंबर 213 प्रथम मंजिल
नेत्र ओपीड़ी: डॉ. इयति कमरा नंबर 423 चतुर्थ मंजिल
ऑर्थो: डॉ. सोनम कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिल
सर्जरी: डाॅ. अमर कमरा नंबर 209 प्रथम मंजिल
त्वचा: डॉ. रितु कमरा नंबर 317 द्वितीय मंजिल
आपातकालीन नंबर- 01899-222392
नोट: आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की डयूटी में बदलाव भी किया जा सकता है।