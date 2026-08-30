Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी शहर और धड़ोग में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता गैस बुकिंग का ओटीपी दिखाकर सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं।आज खासप्रतियोगिता : कियाणी में वॉलीबाल प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे से खेले जाएंगे।1 बजे : छतराड़ी में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 1 बजे होगा।खेलकूद : सिहुंता में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2 बजे होगा।कॅरिअर काउंसलिंग : रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग सत्र सुबह 10 बजे से होगा।प्रशिक्षण : पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबाल का प्रशिक्षण शिविर सुबह 8 बजे से होगामेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिलमेडिसन: डॉ. सुभाष कमरा नंबर 213 प्रथम मंजिलनेत्र ओपीड़ी: डॉ. इयति कमरा नंबर 423 चतुर्थ मंजिलऑर्थो: डॉ. सोनम कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिलसर्जरी: डाॅ. अमर कमरा नंबर 209 प्रथम मंजिलत्वचा: डॉ. रितु कमरा नंबर 317 द्वितीय मंजिलआपातकालीन नंबर- 01899-222392नोट: आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की डयूटी में बदलाव भी किया जा सकता है।