Chamba News: सिटी में आज

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ई-केवाईसी करवाएं... सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक अपनी ई-केवाईसी दस नवंबर से पहले करवाएं, ताकि उनकी पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी चंबा मंजुल ने दी।

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आज खास

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खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में यूएफसी और चंबा टाइटंस के बीच सुबह 10 बजे क्रिकेट खेला खेला जाएगा।

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प्रतियोगिता : मलान क्रिकेट मैदान में इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज सुबह 9 बजे होगा।

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धार्मिक

पूजा-अर्चना : शनिवार मंदिर मुगला में सुबह 10 बजे विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।

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बैठक

मंथन : हिम आंचल पेंशनर संघ चंबा की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी। इसमें समस्याओं पर मंथन किया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा



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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल



मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल



आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल



सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल



आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।



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काम की बात