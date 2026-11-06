Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 06 Nov 2026 10:03 PM IST
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काम की बात
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ई-केवाईसी करवाएं... सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक अपनी ई-केवाईसी दस नवंबर से पहले करवाएं, ताकि उनकी पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी चंबा मंजुल ने दी।
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आज खास
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में यूएफसी और चंबा टाइटंस के बीच सुबह 10 बजे क्रिकेट खेला खेला जाएगा।
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प्रतियोगिता : मलान क्रिकेट मैदान में इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज सुबह 9 बजे होगा।
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धार्मिक
पूजा-अर्चना : शनिवार मंदिर मुगला में सुबह 10 बजे विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।
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बैठक
मंथन : हिम आंचल पेंशनर संघ चंबा की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी। इसमें समस्याओं पर मंथन किया जाएगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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ई-केवाईसी करवाएं... सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक अपनी ई-केवाईसी दस नवंबर से पहले करवाएं, ताकि उनकी पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी चंबा मंजुल ने दी।
आज खास
खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में यूएफसी और चंबा टाइटंस के बीच सुबह 10 बजे क्रिकेट खेला खेला जाएगा।
प्रतियोगिता : मलान क्रिकेट मैदान में इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज सुबह 9 बजे होगा।
धार्मिक
पूजा-अर्चना : शनिवार मंदिर मुगला में सुबह 10 बजे विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।
बैठक
मंथन : हिम आंचल पेंशनर संघ चंबा की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी। इसमें समस्याओं पर मंथन किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।