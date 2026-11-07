Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   In the city today

Chamba News: सिटी में आज

Sat, 07 Nov 2026 09:30 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 07 Nov 2026 09:30 PM IST
विज्ञापन
In the city today
काम की बात
विज्ञापन

गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी रविवार को चौंतड़ा, सुल्तानपुर और आदर्शनगर में गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि सभी उपभोक्ता डीएसी नंबर के जरिये ही सिलिंडर भरवाएं।
------------
आज खास
-----------
खेलकूद
क्रिकेट : मलान क्रिकेट मैदान में इंटर स्कूल प्रतियोगिता के तहत मठ और मंगला के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।
------------
मुकाबला : चौगान में आरकेबीएस क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत पहला मैच लिल्ह और केपी बॉयज के बीच 10 बजे शुरू होगा।
--
धार्मिक
प्रवचन : संत निरंकारी सत्संग भवन मुगला में साप्ताहिक सत्संग का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा।
--
दिवाली पूजन : जिला चंबा में दिवाली पर्व पर पूजन शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
--
ओपीडी
रविवार को अवकाश के चलते मेडिकल कॉलेज चंबा की समस्त ओपीडी बंद रहेंगी। आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों को परामर्श और उपचार की सहूलियत मिलेगी।
---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed