Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी रविवार को चौंतड़ा, सुल्तानपुर और आदर्शनगर में गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि सभी उपभोक्ता डीएसी नंबर के जरिये ही सिलिंडर भरवाएं।

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आज खास

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खेलकूद

क्रिकेट : मलान क्रिकेट मैदान में इंटर स्कूल प्रतियोगिता के तहत मठ और मंगला के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।

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मुकाबला : चौगान में आरकेबीएस क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत पहला मैच लिल्ह और केपी बॉयज के बीच 10 बजे शुरू होगा।

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धार्मिक

प्रवचन : संत निरंकारी सत्संग भवन मुगला में साप्ताहिक सत्संग का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा।

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दिवाली पूजन : जिला चंबा में दिवाली पर्व पर पूजन शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।

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ओपीडी

रविवार को अवकाश के चलते मेडिकल कॉलेज चंबा की समस्त ओपीडी बंद रहेंगी। आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों को परामर्श और उपचार की सहूलियत मिलेगी।

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काम की बात