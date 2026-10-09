Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:32 PM IST
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काम की बात
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बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल चंबा द्वितीय के तहत भनौता, परिहार और उदयपुर फीडर का जरूरी रखरखाव किया जाएगा। इसके चलते शनिवार को क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक परिहार, भनौता, चीहमा, उदयपुर, ढांपू, चनेड़, चीलबंगला, तड़ोली, सरू, पंजोह में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
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आज खास
शिविर
प्रभातफेरी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियाणी में एनएसएस शिविर के पांचवें दिन सुबह 5 प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
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खेलकूद
क्रिकेट : चौगान में चल रही वेटरन कप प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे द्रबला और एचजीएनएल के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा।
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धार्मिक
पूजा-अर्चना : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में पूर्वाह्न 11 बजे से विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।
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शिक्षा
कार्यशाला : राजकीय महाविद्यालय चंबा में शोध पद्धति कार्यशाला का अपराह्न 3 बजे समापन समारोह होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल चंबा द्वितीय के तहत भनौता, परिहार और उदयपुर फीडर का जरूरी रखरखाव किया जाएगा। इसके चलते शनिवार को क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक परिहार, भनौता, चीहमा, उदयपुर, ढांपू, चनेड़, चीलबंगला, तड़ोली, सरू, पंजोह में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
आज खास
शिविर
प्रभातफेरी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियाणी में एनएसएस शिविर के पांचवें दिन सुबह 5 प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
खेलकूद
क्रिकेट : चौगान में चल रही वेटरन कप प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे द्रबला और एचजीएनएल के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा।
धार्मिक
पूजा-अर्चना : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में पूर्वाह्न 11 बजे से विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।
शिक्षा
कार्यशाला : राजकीय महाविद्यालय चंबा में शोध पद्धति कार्यशाला का अपराह्न 3 बजे समापन समारोह होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।