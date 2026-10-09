Chamba News: सिटी में आज

विज्ञापन



-- -- -- -- -- -

बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल चंबा द्वितीय के तहत भनौता, परिहार और उदयपुर फीडर का जरूरी रखरखाव किया जाएगा। इसके चलते शनिवार को क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक परिहार, भनौता, चीहमा, उदयपुर, ढांपू, चनेड़, चीलबंगला, तड़ोली, सरू, पंजोह में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

--

आज खास

शिविर

प्रभातफेरी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियाणी में एनएसएस शिविर के पांचवें दिन सुबह 5 प्रभात फेरी निकाली जाएगी।

--

खेलकूद

क्रिकेट : चौगान में चल रही वेटरन कप प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे द्रबला और एचजीएनएल के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा।

--

धार्मिक

पूजा-अर्चना : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में पूर्वाह्न 11 बजे से विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।

--

शिक्षा

कार्यशाला : राजकीय महाविद्यालय चंबा में शोध पद्धति कार्यशाला का अपराह्न 3 बजे समापन समारोह होगा।

-- -- -- -- -

मेडिकल कॉलेज चंबा

-- -- -- -- -- -- -- --

बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

--

काम की बात