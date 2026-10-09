फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   In the city today

Chamba News: सिटी में आज

Fri, 09 Oct 2026 10:32 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
In the city today
काम की बात
विज्ञापन

-----------
बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल चंबा द्वितीय के तहत भनौता, परिहार और उदयपुर फीडर का जरूरी रखरखाव किया जाएगा। इसके चलते शनिवार को क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक परिहार, भनौता, चीहमा, उदयपुर, ढांपू, चनेड़, चीलबंगला, तड़ोली, सरू, पंजोह में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
--
आज खास
शिविर
प्रभातफेरी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियाणी में एनएसएस शिविर के पांचवें दिन सुबह 5 प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
--
खेलकूद
क्रिकेट : चौगान में चल रही वेटरन कप प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे द्रबला और एचजीएनएल के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा।
--
धार्मिक
पूजा-अर्चना : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में पूर्वाह्न 11 बजे से विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।
--
शिक्षा
कार्यशाला : राजकीय महाविद्यालय चंबा में शोध पद्धति कार्यशाला का अपराह्न 3 बजे समापन समारोह होगा।
---------
मेडिकल कॉलेज चंबा
----------------
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed