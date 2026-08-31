Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति ... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी दोपहर 1 से तीन बजे तक जुलाहकड़ी और आदर्शनगर में गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि बुकिंग नंबर के साथ घरेलू गैस सिलिंडर रिफिल करवाएं।दंगल : कियाणी में दंगल मेले का आयोजन दोपहर 12 बजे से होगा।विशेष पूजा : हनुमान मंदिर मुगला में विशेष पूजा-अर्चना पूर्वाह्न 11 बजे से होगी।चालक दिवस : जिले में चालक दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा।काउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय में काउंसलिंग सत्र का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।बैठक : जुलाहकड़ी स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियों को लेकर बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिलमेडिसन: डॉ. सुभाष कमरा नंबर 213 प्रथम मंजिलनेत्र ओपीड़ी: डॉ. इयति कमरा नंबर 423 चतुर्थ मंजिलऑर्थो: डॉ. सोनम कमरा नंबर 311 द्वितीय मंजिलसर्जरी: डाॅ. अमर कमरा नंबर 209 प्रथम मंजिलत्वचा: डॉ. रितु कमरा नंबर 317 द्वितीय मंजिलआपातकालीन नंबर- 01899-222392नोट: आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की डयूटी में बदलाव भी किया जा सकता है।