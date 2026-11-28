--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

शिविरसफाई अभियान : पुखरी स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 10 बजे सफाई अभियान चलाया जाएगा और जागरूकता रैली निकाली जाएगी।जागरूकता : साहो में कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों को पूर्वाह्न 11 बजे प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करेंगे।ट्रांजिट कैंप : पशुपालन विभाग पशुधन के स्वास्थ्य और संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए सुबह 10 बजे नकरोड़ में ट्रांजिट कैंप का आयोजन करेगा।खेलकूदसाइकिल रैली : खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान के तहत जिला मुख्यालय में प्रस्तावित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और सुबह 7 बजे साइकिल रैली निकाली जाएगी।शिक्षासालाना समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भलेई में वार्षिक पारितोषिक समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे किया जाएगा।काम की बातपक्काटाल्ला से बालू पुल तक सड़क की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को सुरक्षित एवं सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने दी।मेडिकल कॉलेज चंबा की रविवार को अवकाश के चलते सभी ओपीडी बंद रहेगी। महज, आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।