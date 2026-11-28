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पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होंगे मौत के कारण, पुलिस हर पहलू से कर रही जांचसंवाद न्यूज एजेंसीचुवाड़ी (चंबा)। ग्राम पंचायत कुड्डी के भुगनार गांव में कूहल में संदिग्ध हालात में 37 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमित कुमार पुत्र सुशील कुमार के रूप में हुई है।परिजनों ने उसकी मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने नूरपुर से फोरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया।फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। इन साक्ष्यों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। शनिवार शाम को शव पोस्टमार्टम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा भेज दिया गया। रविवार को फॉरेंसिक विभाग के चिकित्सक शव का पोस्टमार्टम करेंगे। पुलिस को अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इनसे मौत के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने में मदद मिलेगी।उधर, मृतक के ससुर अजय कुमार ने पुलिस को दिए बयान में हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने मांग की है कि घटना वाली रात अमित कुमार जिन लोगों के साथ था, उनसे गहनता से पूछताछ की जाए। मृतक की पत्नी और माता-पिता ने भी पुलिस से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है।पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि कूहल में एक व्यक्ति का शव मिला है। फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस बीएनएसएस की धारा 194 तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।