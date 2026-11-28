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सुल्तानपुर चौकी और सदर थाना की टीमें संभावित ठिकानों पर दे रही दबिशसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से मारपीट कर गहने लूटने के आरोपी अभिषेक को पुलिस दूसरे दिन भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। शनिवार को मंगला के साथ लगते जंगल में उसके छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही वह वहां से निकल गया।इसके बाद आरोपी के नूरपुर की ओर जाने की सूचना मिली। इस पर पुलिस की एक टीम शनिवार शाम को उसकी तलाश में नूरपुर रवाना हो गई। पुंदला गांव के पास जंगल में कौशल्या से मारपीट कर उसे घायल करने और गहने लूटने के मामले में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए सुल्तानपुर पुलिस चौकी और सदर थाना की टीमों को लगाया गया है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से उसकी तलाश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।