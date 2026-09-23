Chamba News: सिटी में आज

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मेला-उत्सव

जातर : ग्राम पंचायत भड़ेला में दो दिवसीय जातर मेले का आगाज दोपहर 1 बजे बजे से होगा।

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सांस्कृतिक संध्या : -पंचायत खैरी के समलेऊ में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन अपराह्न 4 बजे से होगा।

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बैठक

मंथन : तेलका यूथ क्लब के पदाधिकारी तेलका में पार्किंग के अभाव को लेकर बैठक सुबह 10 बजे करेंगे।

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सेहत

कार्यशाला : परेल में इलेक्ट्रोहोमाइपेथी की राष्ट्रीय कार्यशाला सुबह 10 बजे आयोजित होगी।

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काम की बात:

गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी दोपहर 2 बजे धड़ोग में गैस की आपूर्ति करने के लिए पहुंचेगी। पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना ओटीपी किसी को भी सिलिंडर नहीं दिया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392



नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

आज खास