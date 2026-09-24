Chamba News: रेटा की पगडंडी से जापान के ट्रैक तक पहुंची सीमा, कांस्य से चमकाया चंबा

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संसाधनों की कमी के बीच अंतरराष्ट्रीय मुकाम हासिल कर ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए बनी मिसालसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। चुराह की झुलाड़ा पंचायत के रेटा गांव की धाविका सीमा ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर चंबा और हिमाचल का नाम रोशन किया है।उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने सीमा और उनके परिवार को बधाई देते हुए इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया।मनोज कुमार मनु ने कहा कि वरिष्ठ महिला वर्ग की 10 हजार मीटर स्पर्धा में सीमा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। इस स्पर्धा में भारत को 16 वर्ष बाद पदक मिला है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले सामान्य परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना सीमा की मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि रेटा जैसे दुर्गम गांव में खेल सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद सीमा लगातार सफलता हासिल कर रही हैं। उनकी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों की उन प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है, जिन्हें संसाधनों की कमी के कारण आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।मनोज कुमार ने कहा कि सीमा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर चंबा और हिमाचल का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और खेल संस्थान ऐसी प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए और प्रयास करेंगे।