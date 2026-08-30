फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Flour supplied to ration depots fails quality test.

Chamba News: राशन डिपुओं में पहुंचा आटा गुणवत्ता की कसौटी पर फेल

Sun, 30 Aug 2026 10:15 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 30 Aug 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Flour supplied to ration depots fails quality test.
कांगड़ा की मिल से हुई थी सप्लाई, जांच रिपोर्ट ने खोली पोल, अब निदेशालय करेगा कार्रवाई
विज्ञापन

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गत माह लिया था आटे का सैंपल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले आटे की गुणवत्ता जांच में सवालों के घेरे में आ गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से गत माह लिया गया आटे का सैंपल जांच में फेल हो गया है।
प्रयोगशाला से करीब दस दिन बाद आई रिपोर्ट में आटा सरकार की ओर से तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया गया। सैंपल फेल होने के बाद अब संबंधित मिल पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार जिले के राशन डिपुओं के लिए आटे की सप्लाई कांगड़ा जिले में स्थित एक मिल से की जा रही थी। विभागीय टीम ने आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गत माह सैंपल लिया था। जांच के बाद आई रिपोर्ट में सैंपल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय की ओर से संबंधित मिल के खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से राशन डिपुओं में मिलने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल फेल होने के बाद विभाग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की भी होगी कि उपभोक्ताओं तक मानकों के अनुरूप खाद्यान्न ही पहुंचे।

--
रिपोर्ट आते ही हरकत में आया विभाग
जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कर्ण ठाकुर ने आटे का सैंपल फेल होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गत माह लिया गया सैंपल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय स्तर पर की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed