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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 10:30 बजे रामानंद सागर (55) पुत्र बलिराज निवासी शक्तिदेहरा, डाकघर सिढ़कुंड अपने बेटे कृतेश के साथ शिव शक्ति पैलेस में रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर जाने के लिए सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान चंबा की तरफ से आ रही बाइक (एचपी 44-4942) ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक धर्मेंद्र कुमार पुत्र बलदेव निवासी धुता, डाकघर डियुर चला रहा था। टक्कर लगने से पिता-पुत्र सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में बाइक चालक भी घायल हो गया।परिजन और अन्य रिश्तेदार घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद रामानंद सागर को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि, परिजन उन्हें उपचार के लिए पठानकोट ले गए, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की टीम ने मेडिकल कॉलेज चंबा में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए। घायल बेटे ने ही अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने सड़क हादसे क पुष्टि की है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।