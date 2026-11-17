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महाविद्यालय के प्रिंसिपल कम डीन डॉ. पंकज गुप्ता ने कहा कि आपदा के समय समय पर लिया गया निर्णय और विभागों के बीच बेहतर तालमेल कई अनमोल जिंदगियां बचाने में सहायक होता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया, संचार व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। इस अवसर पर एमएस डॉ. प्रदीप सिंह, डॉ. मानिक सहगल, डॉ. अश्वनी, डॉ. विनोद भारद्वाज, डॉ. आशीष, डॉ. रूप प्रीत कौर, मेट्रन, फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्स सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं, भू-खतरा सोसायटी की अक्षिता शर्मा, शिवांगी और प्रणव सेठी भी उपस्थित रहे।