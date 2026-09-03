Chamba News: उपनिदेशक ने तेलका स्कूल का किया औचक निरीक्षण

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निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य, एसएमसी, प्राथमिक स्कूल के सीएचटी और प्राथमिक स्कूल की एमसी के बयान दर्ज किए गए। उपनिदेशक के साथ विज्ञान परामर्शदाता राकेश कुमार और सीनियर असिस्टेंट दर्शन कुमार भी मौजूद रहे। टीम ने स्कूल का पूर्ण निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न भी पूछे।15 अगस्त को मुख्य अतिथि को बुलाने को लेकर उठे विवाद के संबंध में प्राथमिक स्कूल सालवां की एसएमसी के प्रधान अच्छरेश ने भी अपना पक्ष रखा। अच्छरेश ने बताया कि विधायक डीएस ठाकुर को 15 अगस्त के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौखिक रूप से बुलाया गया था। हालांकि, बाद में जब उन्हें जानकारी मिली कि 15 अगस्त का कार्यक्रम एक ही स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो उन्होंने विधायक को बुलाने से मना कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर विकास महाजन ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं तथा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। उन्होंने अध्यापकों को निर्देश दिए कि जिन विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों की पढ़ाई एलईडी के माध्यम से करवाई जाए। इस अवसर पर संजय शर्मा सहित अन्य अध्यापक भी उपस्थित रहे।