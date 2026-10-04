Chamba News: भरमौर में कांग्रेस का प्रदर्शन

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कांग्रेस ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल, अभियान को गांव-गांव तक ले जाने का एलानसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को भरमौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता अधिकार और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर पैदल मार्च निकाला।कार्यकर्ताओं ने भरमौर से पटी सचिवालय तक मार्च कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग उठाई।मार्च में जिला कांग्रेस प्रभारी मनमोहन कटोच, बलविंदर सिंह बबलू, जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी सहित पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी वोट चोरी, चंदा चोरी और पेपर चोरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सांविधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और आयोग केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चिंता जताई।कांग्रेस के अनुसार बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं और करीब 13 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार पर संकट पैदा हुआ है। सुरजीत शर्मा ने कहा कि मेरा वोट, मेरा अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना और प्रक्रिया पारदर्शी होना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दे गांव-गांव तक पहुंचाए जाएंगे।