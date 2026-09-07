Chamba News: मणिमहेश यात्रा में स्वच्छता व्यवस्था ने जीता श्रद्धालुओं का दिल

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स्नान के बाद वस्त्र साथ ले जाने से झील और आसपास का क्षेत्र साफसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। मणिमहेश यात्रा में इस बार स्वच्छता को लेकर प्रशासन की पहल श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।यात्रा मार्ग से लेकर प्रमुख पड़ावों तक जगह-जगह कूड़ेदान स्थापित किए जाने से रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में गंदगी कम दिखाई दे रही है। प्रशासन की इस व्यवस्था के साथ श्रद्धालु भी स्वच्छता अभियान में भागीदार बन रहे हैं।यात्रा के दौरान मणिमहेश झील में स्नान के बाद कपड़े वहीं छोड़ने के बजाय उन्हें वापस साथ ले जाने के लिए श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है। इसका असर भी साफ नजर आ रहा है। कई श्रद्धालु स्नान के बाद अपने वस्त्र साथ लेकर लौट रहे हैं। इससे झील के आसपास कचरा बढ़ने से रोकने में मदद मिल रही है।श्रद्धालुओं का कहना है कि यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध होने से कचरा निर्धारित स्थान पर डालना आसान हुआ है। साथ ही प्रशासन और मणिमहेश ट्रस्ट की ओर से की जा रही जागरूकता का भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा मार्ग और धार्मिक स्थलों पर गंदगी न फैलाएं तथा इस्तेमाल की गई सामग्री कूड़ेदान में ही डालें।भरमौर प्रशासन की ओर से इस बार यात्रा पर साफ-सफाई के बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न पड़ावों पर कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं। - ऋषि कुमार, भेजा गांव, जिला भद्रवाहमणिमहेश झील में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कपड़े बदलने और उन्हें वहीं छोड़ने के बजाय वापस ले जाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखने को मिल रहा है। - शेर सिंह, भद्रवाहयात्रा में साफ-सफाई को लेकर प्रशासन, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है जिससे यात्रा साफ और स्वच्छ पूरी करने का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। - केवल कुमार, भद्रवाहस्वच्छता को लेकर स्थानीय लोगों के परामर्श के बाद मणिमहेश ट्रस्ट की ओर से बेहतरीन पहल की गई है। यात्रा मार्ग और प्रमुख पड़ावों पर जगह-जगह कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी वहीं पर गंदगी फेंकने का आग्रह किया जाता है। - बंशी लाल शर्मा, भद्रवाह