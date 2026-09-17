हिमाचल: चंबा में आसमानी बिजली का कहर, 30 भेड़-बकरियों की मौत; 20 घायल

चंबा जिले के अलमी क्षेत्र में बुधवार देर शाम खराब मौसम के बीच आसमानी बिजली गिरने से बड़ी संख्या में भेड़-बकरियां इसकी चपेट में आ गईं। हादसे में 30 भेड़-बकरियों की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हो गईं। अचानक हुई इस घटना से पशुपालकों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में गद्दी समुदाय से जुड़े तीन पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों की पहचान तिलक, ठाकरू और भिंदर के रूप में हुई है। तीनों लिल्ह क्षेत्र के डगेड़ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

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