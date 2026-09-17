हिमाचल: चंबा के साच पास में बर्फबारी, 30.48 सेंटीमीटर हिमपात से ढकी पहाड़ियां; पांगी घाटी का संपर्क कटा

चुराह उपमंडल की सबसे ऊंची चोटी साच पास ने बुधवार को सफेद चादर ओढ़ ली। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास में ताजा बर्फबारी हुई है। बुधवार देर रात से क्षेत्र में जारी भारी बारिश के कारण ऊपरी इलाकों में हिमपात का दौर शुरू हो गया।

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साच पास में करीब 30.48 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फ गिरने के बाद पूरा क्षेत्र सफेद नजर आने लगा है। हालांकि, इस ताजा हिमपात ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।भारी बर्फबारी के चलते जिला का महत्वपूर्ण बैरागढ़-साच पास-किलाड़ सड़क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। सड़क पर बर्फ जमने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मार्ग बंद होने से पांगी घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय चंबा से कट गया है।सड़क मार्ग बाधित होने के कारण पांगी घाटी के लोगों को जरूरी कामकाज के लिए आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ होने और सड़क से बर्फ हटाए जाने तक यातायात बहाल होने की संभावना कम है।साच पास और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बारिश और हिमपात से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने अब सड़क मार्ग को बहाल करना चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मौसम में सुधार होते ही सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए, ताकि पांगी घाटी का संपर्क जल्द बहाल हो सके।