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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   sach pass first snowfall 30 to 48 cm snow bairagarh killar road blocked pangi cut off

हिमाचल: चंबा के साच पास में बर्फबारी, 30.48 सेंटीमीटर हिमपात से ढकी पहाड़ियां; पांगी घाटी का संपर्क कटा

Thu, 17 Sep 2026 11:01 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 17 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

चंबा के चुराह उपमंडल में समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास में बर्फबारी हुई है। क्षेत्र में 30.48 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया। भारी बर्फ जमने के कारण बैरागढ़-साच पास-किलाड़ सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे पांगी घाटी का जिला मुख्यालय चंबा से संपर्क कट गया है।

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sach pass first snowfall 30 to 48 cm snow bairagarh killar road blocked pangi cut off
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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चुराह उपमंडल की सबसे ऊंची चोटी साच पास ने बुधवार को सफेद चादर ओढ़ ली। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास में ताजा बर्फबारी हुई है। बुधवार देर रात से क्षेत्र में जारी भारी बारिश के कारण ऊपरी इलाकों में हिमपात का दौर शुरू हो गया।

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साच पास में करीब 30.48 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फ गिरने के बाद पूरा क्षेत्र सफेद नजर आने लगा है। हालांकि, इस ताजा हिमपात ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।
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बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग बंद
भारी बर्फबारी के चलते जिला का महत्वपूर्ण बैरागढ़-साच पास-किलाड़ सड़क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। सड़क पर बर्फ जमने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मार्ग बंद होने से पांगी घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय चंबा से कट गया है।
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सड़क मार्ग बाधित होने के कारण पांगी घाटी के लोगों को जरूरी कामकाज के लिए आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ होने और सड़क से बर्फ हटाए जाने तक यातायात बहाल होने की संभावना कम है।


ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड
साच पास और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बारिश और हिमपात से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने अब सड़क मार्ग को बहाल करना चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मौसम में सुधार होते ही सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए, ताकि पांगी घाटी का संपर्क जल्द बहाल हो सके।

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