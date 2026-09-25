Chamba News: 88 वर्षीय बुजुर्ग का रावी नदी किनारे मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 25 Sep 2026 10:46 PM IST
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चंबा। धरवाला क्षेत्र के जोवा गांव निवासी 88 वर्षीय माधो राम पुत्र गोपाला राम का शव मंगलवार सुबह रावी नदी के किनारे मिला। परिजनों के अनुसार माधो राम सोमवार शाम किसी परिजन के घर गए थे। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटे। अगले दिन परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।
मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने रावी नदी के किनारे शव पड़ा देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बुजुर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि 88 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संवाद
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मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने रावी नदी के किनारे शव पड़ा देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बुजुर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि 88 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संवाद
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