भटियात ने लोकतंत्र बचाने में निभाई अहम भूमिका : भरमौरी

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बूथ से गांव स्तर तक अभियान मजबूत करने पर जोर, कार्यकर्ताओं ने लगाए ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारेसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत भटियात विधानसभा क्षेत्र के ढूंढियारा बंगला में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय कंवर ने की।इसमें जिला कांग्रेस प्रभारी कर्ण सिंह पठानिया, प्रदेश महासचिव मनमोहन कटोच, बलविंदर सिंह बबलू और जिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी मौजूद रहे।बैठक में एसआईआर, मतदाता सूची, वोट चोरी, चंदा चोरी और पेपर चोरी जैसे मुद्दों को मंडलम, पंचायत और गांव स्तर तक ले जाने की रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अभियान को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। जिला प्रभारी कर्ण सिंह पठानिया ने कार्यकर्ताओं से मिशन-2027 की तैयारियों में जुटने तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत शर्मा भरमौरी ने भाजपा पर हिमाचल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भटियात के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा की कथित सत्ता हथियाने की साजिश को नाकाम किया। इसी कारण प्रदेश में कांग्रेस सरकार मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ‘वोट बचाओ-देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ-संविधान बचाओ’ का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए और अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने का संकल्प लिया।