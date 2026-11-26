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घायल की पहचान ईशान (28) पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव मलूरा, डाकघर बनीखेत के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर डलहौजी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के भाई के बयान दर्ज किए। उन्होंने पुलिस में किसी तरह की शिकायत देने से इन्कार किया। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। संवाद

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चंबा। डलहौजी से बनीखेत जा रही निजी स्कूल बस का दरवाजा अचानक खुलने से परिचालक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसा शाम के समय बस स्टैंड के पास हुआ, जब बस में स्कूली बच्चे सवार थे। स्थानीय लोगों ने घायल परिचालक को नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया।