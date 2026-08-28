Chamba News: एएसपी ने लिया मणिमहेश यात्रा की तैयारियों का जायजा

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श्रद्धालुओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जवानों को दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने कुगती, हड़सर और चौरासी हेलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस जवानों की ड्यूटी व्यवस्था, पार्किंग स्थलों और यात्रा मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया।एएसपी ने अधिकारियों से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, वाहनों की पार्किंग और हेलीपैड पर भीड़ नियंत्रण को लेकर जानकारी ली। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और हर स्थिति में मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और पार्किंग स्थलों का प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।निरीक्षण के दौरान एएसपी दिनेश शर्मा ने यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचते हैं। सुरक्षा के साथ उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने भरमौर के एसएचओ को भी जरूरी निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को यात्रा के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने, यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रशासन और पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करें।