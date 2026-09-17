Chamba News: खाने में नशा मिलाने का आरोप, होटल में हर कड़ी खंगाल रही पुलिस

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सीसीटीवी फुटेज कब्जे में, नाबालिगों की होटल में एंट्री से लेकर घटनाक्रम तक की पड़तालसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। नाबालिग सहेलियों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए खाने में नशीला पदार्थ मिलाने के आरोप की भी पड़ताल शुरू कर दी है।जिस होटल के कमरे में घटना होने का आरोप है, उसे सील कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने कमरे से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। वीरवार को दोनों नाबालिगों का मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। इसके साथ ही अदालत में उनके बयान भी दर्ज करवाए गए।पुलिस के अनुसार आरोपी पेशे से पहलवान है। आरोप है कि वह दोनों नाबालिगों को बाइक पर बैठाकर चंबा से होटल ले गया था। होटल में खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को खिलाने का आरोप है। इसके बाद एक नाबालिग को बाथरूम में बंद कर दूसरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार किया, जहां उसकी पत्नी प्रसव के लिए भर्ती थी। पत्नी को दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।होटल की एंट्री से कमरे तक जांचपुलिस अब यह पता लगा रही है कि दोनों नाबालिगों को होटल में प्रवेश कैसे मिला और उन्हें कमरे तक जाने की अनुमति किस आधार पर दी गई। आरोपी की होटल में एंट्री दर्ज हुई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले ली है। फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।एसपी विजय सकलानी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फोरेंसिक टीम ने होटल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी और दोनों नाबालिग एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं।