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Chamba News: 31 साल बाद पांगी में 34 टी-मेट बनेंगे एएलएम, 15 पद स्वीकृत

Thu, 17 Sep 2026 09:58 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 17 Sep 2026 09:58 PM IST
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After 31 years, 34 T-Mates in Pangi to be promoted to ALM; 15 posts sanctioned.
1995 के बाद रिक्त पद न होने से टी-मेट को नहीं मिल पा रहा था पदोन्नति का लाभ
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कांगड़ा-धर्मशाला जोन के तहत आते मंडलों से एएलएम के पद को पांगी किया शिफ्ट
सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। जनजातीय क्षेत्र पांगी में लंबे समय से टी-मेट के पद पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 31 साल बाद बिजली बोर्ड ने किलाड़-पांगी डिवीजन में असिस्टेंट लाइनमैन (एएलएम) के 15 पद स्वीकृत किए हैं।
इससे वर्तमान में तैनात 34 टी-मेट को एएलएम बनने का रास्ता साफ होगा। वर्ष 1995 के बाद पांगी डिवीजन में टी-मेट से एएलएम के लिए पद उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों को लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा था। दूरदराज और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। बिजली बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी की ओर से इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत कांगड़ा-धर्मशाला जोन से एएलएम के पद किलाड़-पांगी डिवीजन के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। बता दें कि पूर्व में विद्युत मंडल पांगी में 10 एएलएम के पद स्वीकृत रहे। जिसके बाद अब 31 साल बाद 15 एएलएम के पद ओर स्वीकृत हो जाने से कुल स्वीकृत पदों की संख्या 25 हो गई है। जिससे सालों से पांगी में एक ही पद पर तैनात रहे कर्मचारियों के लिए तरक्की की राह खुल गई है।
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हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नितिश भारद्वाज और महासचिव प्रशांत शर्मा के किलाड़-पांगी डिवीजन के दौरे के दौरान कर्मचारियों ने यह मामला उठाया था। यूनियन पदाधिकारियों ने एएलएम के पद बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद बोर्ड स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब 15 पद स्वीकृत किए गए हैं। यूनियन ने पद स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव का आभार जताया है। साथ ही किलाड़-पांगी डिवीजन के एक्सईएन सुनील कुमार चंदेल और मुख्य अभियंता का भी कर्मचारियों की आवश्यकता को बोर्ड के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए आभार जताया।
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