Chamba News: त्योहारी सीजन में बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

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अब दुकानदार को खाद्य उत्पाद बेचने से पहले बनाना होगा लाइसेंस : आनंदसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। किराना और सब्जी बेचने वाले दुकानदार अब त्योहारी सीजन में बिना लाइसेंस मिठाई सहित अन्य खाद्य उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि अकसर देखने में आता है कि जब भी कोई त्योहारी सीजन आता है तो सभी दुकानदार खाद्य उत्पाद बेचना शुरू कर देते हैं। उनके पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं होता लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो सकता है। बिना लाइसेंस वाले अकसर घटिया उत्पाद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों को बेच देते हैं।इसलिए अब जो भी दुकानदार खाद्य उत्पाद बेचना चाहेगा, उसे सबसे पहले अपना लाइसेंस बनाना होगा। इसके बाद उत्पादों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों से यह अपील की है कि वे ऐसे खाद्य उत्पाद लोगों को बेचें, जिन्हें वह स्वयं भी अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। साथ ही लोग भी सस्ते उत्पाद की बजाए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में विभाग की निगरानी और निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेंगे।