Chamba News: डलहौजी में 12 से 15 अक्तूबर तक सजेगा सांस्कृतिक मंच

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इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य वंदना शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 अक्तूबर को होगा। उद्घाटन समारोह में नगर परिषद डलहौजी की अध्यक्ष वंदना चड्ढा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी, जबकि समापन समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी कला और प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ती है। साथ ही उन्हें अपनी रचनात्मकता सामने लाने का अवसर मिलता है। इससे आत्मविश्वास, अनुशासन, आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। संवाद

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डलहौजी (चंबा)। पर्यटन नगरी डलहौजी स्थित पीएम श्री एनएससीबीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12 से 15 अक्तूबर तक अंडर-19 जिला स्तरीय सांस्कृतिक टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा।