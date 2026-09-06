Chamba News: पहले राउंड की काउंसलिंग में भरीं 95 सीटें

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ऑल इंडिया कोटे की 18 सीटों में सिर्फ एक प्रशिक्षु ने ही लिया चंबा में दाखिलाइसी महीने होगी दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग, प्रबंधन की निगाहें टिकीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस की सीटें भरने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने लगी है। पहले राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज की 95 सीटों पर दाखिले हो गए हैं।दो राउंड की काउंसलिंग होना बाकी है। ऐसे में कॉलेज में बची हुई सीटों के भी भरने की उम्मीद है। पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेज प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। पहले राउंड में जिन सीटों पर दाखिला नहीं हो पाया था, उन्हें दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल किया गया।ऑल इंडिया कोटे के तहत चंबा मेडिकल कॉलेज को मिली 18 सीटों में से महज एक सीट पर ही अभ्यर्थी ने चंबा में दाखिला लिया है। आगामी काउंसलिंग में इन सीटों के भरने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज में 121 सीटें भरी जाएंगी। इसमें 95 पर दाखिला हो चुका है। मेडिकल ऑफिसर कमीशन में चंबा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के दो टॉपर निकलने के बाद यहां एडमिशन पाने के लिए प्रदेश भर से प्रशिक्षु दिलचस्पी ले रहे हैं। शुरुआत में यही भ्रांति थी कि शायद डॉक्टरों की कमी कहीं न कहीं प्रशिक्षुओं की पढ़ाई पर भी बुरा असर डाल सकती है लेकिन जो परिणाम पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिले हैं, उसे देखकर छात्रों और अभिभावकों का इस कॉलेज पर भरोसा बढ़ा है।मेडिकल कॉलेज प्रवक्ता डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि दो राउंड की काउंसलिंग इसी माह होने वाली है। इसमें मेडिकल कॉलेज की बची हुई सीटों पर एडमिशन हो जाएगी।