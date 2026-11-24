विज्ञापन

सहायक निदेशक मत्स्य चंबा राकेश कुमार और वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी हमीरपुर अजय कुमार सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मेल फिशिंग सोसायटी के प्रधान राजीव माहड़ और सचिव मुनीश ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मत्स्य विभाग का आभार जताया। सोसायटी का गठन लगभग एक माह पहले हुआ था। पिछले माह विभाग के सहयोग से जलाशय में 85 हजार मछली के बीज डाले गए थे। यह दूसरी बार है, जब बीज डाले गए हैं। विभाग ने अगले माह भी बीज डालने का आश्वासन दिया है। सोसायटी के सदस्य रणजीत सागर जलाशय के खैरी, बरला और बासा क्षेत्रों में मछली पकड़ रहे हैं। पकड़ी गई मछली की नियमित रूप से ठेकेदार को आपूर्ति की जा रही है।सोसायटी का मुख्य उद्देश्य मेल पंचायत के अधिक से अधिक युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे उन्हें आजीविका के लिए घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मछुआरों को उम्मीद है कि जलाशय में नियमित बीज डालने से मछली उत्पादन बढ़ेगा। इससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।