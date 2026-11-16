Chamba News: पेंशनरों का धरना पांचवें दिन भी जारी, आज निकालेंगे रोष रैली

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पांच लंबित किस्तों का करीब 10 प्रतिशत डीए बकाया होने का दावा, धरना स्थल से मुख्य चौक तक जाएगी रैलीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई चंबा के बैनर तले पेंशनरों का धरना-प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित धरने में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लेकर लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई।इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्तों और एरियर का भुगतान न होने से पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पांच लंबित डीए किस्तों और अन्य वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। वक्ताओं के अनुसार डीए की ये पांच किस्तें करीब 10 प्रतिशत बनती हैं। उन्होंने सरकार से समिति को वार्ता के लिए बुलाने का भी आग्रह किया।धरने में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ, पुलिस विभाग पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज कमेटी, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन भलेई और चिकित्सा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा 22 पदाधिकारी और सदस्य बैकअप टीम के रूप में मौजूद रहे।समिति के जिला समन्वयक ने बताया कि 17 नवंबर को चंबा में रोष रैली निकाली जाएगी। यह रैली धरना स्थल से शुरू होकर मुख्य चौक तक जाएगी और वहां से वापस धरना स्थल पहुंचेगी। उन्होंने जिले के सभी पेंशनरों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।