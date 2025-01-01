Bilaspur News: विद्यार्थियों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के बताए उपाय

संवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। राजकीय महाविद्यालय जुखाला में कॅरिअर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से वित्तीय साक्षरता विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरबंस लाल शर्मा ने की।व्याख्यान में यूको बैंक जुखाला के वरिष्ठ प्रबंधक अजय भंडारी और सहायक प्रबंधक पवन कुमार ने रिसोर्स पर्सन के रूप में विद्यार्थियों को वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के प्रति जागरूक करते हुए इनसे बचाव के उपाय बताए। वक्ताओं ने बचत और निवेश के महत्व के साथ शिक्षा ऋण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय योजनाओं की सही जानकारी हासिल कर आर्थिक रूप से जागरूक और जिम्मेदार बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कॅरिअर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के संयोजक प्रो. रिपन कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना और वित्तीय साक्षरता से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त की। अंत में प्रो. रिपन कुमार ने सभी अतिथियों और वक्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग के सदस्य उपस्थित रहे।