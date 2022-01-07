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Bilaspur News: हिमाचल के तीन खिलाड़ी नेपाल में हैंडबाल चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम

Fri, 04 Sep 2026 12:39 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:39 AM IST
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Three players from Himachal to showcase their skills at the handball championship in Nepal.
बिलासपुर। नेपाल के पोखरा में 4 से 6 सितंबर तक होने वाली भारत-नेपाल हैंडबाल चैंपियनशिप में हिमाचल के तीन खिलाड़ी भाग लेंगे। इन तीनों खिलाड़ियों ने राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर से हैंडबाल का प्रशिक्षण हासिल किया है।
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भारतीय टीम में चयनित खिलाड़ियों में बिलासपुर के आयुष, सिरमौर के नितेश कुमार भारतीय और कुल्लू के तनिष धीमान शामिल हैं। आयुष राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर में हैंडबाल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके पिता अमर सिंह वन विभाग में बीओ हैं। वे कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। नितेश कुमार भारतीय भी राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उनके पिता किसान हैं।
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कुल्लू के तनिष धीमान एमएलएसएम कॉलेज में बीपीई के विद्यार्थी हैं। उनके पिता सचिन धीमान भी हैंडबाल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय हैंडबाल प्रशिक्षक मनोज ठाकुर ने तीनों खिलाड़ियों की शुभकामनाएं दी हैं। संवाद
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