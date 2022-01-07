फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Three-day interim bail to attend niece's wedding

Bilaspur News: भांजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत

Tue, 03 Nov 2026 12:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Three-day interim bail to attend niece's wedding
एनडीपीएस मामले में जेल में बंद आरोपी को अदालत से मिली राहत
विज्ञापन

शादी समारोह में पुलिस पहरे के बीच निभा सकेगा रस्में

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भांजी की शादी में शामिल होकर पारिवारिक रस्में निभाने के लिए एनडीपीएस मामले में जेल में बंद एक आरोपी को अदालत ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दो से चार नवंबर तक राहत प्रदान की है। हालांकि, इस दौरान उसे लगातार पुलिस पहरे में रहना होगा और शादी समारोह स्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। आरोपी ने अदालत में याचिका दायर कर 30 अक्तूबर से छह नवंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी। उसने बताया कि मंडी जिले की औट तहसील के टकोली गांव में उसकी भांजी की शादी है। वह दुल्हन का मामा है और शादी की पारिवारिक रस्में निभाने के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी है। बचाव पक्ष ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जमानत अवधि पूरी होने के बाद आरोपी आत्मसमर्पण कर देगा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। पुलिस ने आरोपी के फरार होने और जमानत का दुरुपयोग करने की आशंका भी जताई।अदालत ने शादी का निमंत्रण पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर विवाह समारोह की पुष्टि होने तथा मानवीय आधार पर मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की। अदालत ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रतिबंधों और मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत सख्त शर्तों के साथ दी गई है। आरोपी को शादी समारोह के दौरान बिलासपुर जिला प्रशासन की ओर से तैनात पुलिस कर्मियों की निरंतर निगरानी में रहना होगा। पुलिस सुरक्षा का खर्च भी उसे स्वयं उठाना होगा। पुलिस की अनुमति के बिना वह समारोह स्थल से बाहर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने, धमकाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने पर भी रोक लगाई गई है। अदालत ने आरोपी को चार नवंबर को शाम पांच बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस अंतरिम जमानत रद्द करवाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed