Bilaspur News: बकाया एरियर और महंगाई भत्ते की किस्त जल्द जारी करे सरकार

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कहा-इलाज के लिए भी आर्थिक संकट झेल रहे पेंशनरसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ जिला बिलासपुर की बैठक शुक्रवार को विद्युत बोर्ड के विश्रामगृह बिलासपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान तिलक राज शर्मा ने की, जबकि प्रदेश महामंत्री होशियार सिंह चंदेल विशेष रूप से उपस्थित रहे।बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से वित्तीय लाभ लंबित होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पेंशनर इलाज करवाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में पूरी निष्ठा से विद्युत परिषद को सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने हक के वित्तीय लाभों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और विद्युत परिषद प्रबंधन से मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ पंजाब पैटर्न के आधार पर जल्द जारी किए जाएं।वक्ताओं ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनरों की समस्याओं को सरकार और बोर्ड प्रबंधन गंभीरता से लें तथा समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाए जाएं। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारी हेत राम शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। प्रेम ठाकुर के पिता के निधन पर भी शोक जताया गया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर जोगिंद्र सिंह, प्रेम, राजेंद्र सिंह, हंस राज, प्रकाश ठाकुर, गीता राम, रमेश, मस्तराम, रती राम, संत राम, शेर सिंह और सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।