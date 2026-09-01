Bilaspur News: श्रीमद्भागवत कथा में सुनाया शिव-सती प्रसंग

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बिलासपुर। डियारा सेक्टर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित पुनीत शर्मा ने भगवान शिव और माता सती का प्रसंग सुनाया। उन्होंने दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के बीच हुए विवाद तथा माता सती के देह त्याग की कथा विस्तार से बताई। कथावाचक ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन कर सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बिना निमंत्रण पिता के यज्ञ में पहुंचीं और भगवान शिव का अपमान देखकर देह त्याग दी। कथा के अनुसार, जहां-जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी