Bilaspur News: 16 स्कूलों के 206 खिलाड़ी मेजर गेम्स में दिखा रहे दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 12:46 AM IST
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हटवाड़ स्कूल में अंडर-14 छात्रों की प्रतियोगिताओं का आगाज
बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और हैंडबॉल में मुकाबले
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में बुधवार को अंडर-14 छात्रों की मेजर गेम्स प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के 206 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और हैंडबॉल में अपनी प्रतिभा और दमखम दिखा रहे हैं।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यातिथि सेवानिवृत्त बीडी शर्मा और सुभाष कौशल ने किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर मुख्यातिथि को सलामी दी। मुख्यातिथि ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानाचार्य सुभाष कौशल ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया।
प्रतियोगिता के पहले दिन फुटबॉल के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले मैच में मेजबान हटवाड़ की टीम ने छकोह स्कूल की टीम को हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में घुमारवीं की टीम ने बिलासपुर को पराजित किया। वहीं, बॉक्सिंग के मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। 48 किलोग्राम भार वर्ग में हटवाड़ के रोहित ने नाल्टी के पीयूष को हराया। 46 किलोग्राम भार वर्ग में हटवाड़ के राज ने नाल्टी के नीरज को मात दी।
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बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और हैंडबॉल में मुकाबले
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में बुधवार को अंडर-14 छात्रों की मेजर गेम्स प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के 206 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और हैंडबॉल में अपनी प्रतिभा और दमखम दिखा रहे हैं।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यातिथि सेवानिवृत्त बीडी शर्मा और सुभाष कौशल ने किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर मुख्यातिथि को सलामी दी। मुख्यातिथि ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानाचार्य सुभाष कौशल ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया।
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प्रतियोगिता के पहले दिन फुटबॉल के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले मैच में मेजबान हटवाड़ की टीम ने छकोह स्कूल की टीम को हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में घुमारवीं की टीम ने बिलासपुर को पराजित किया। वहीं, बॉक्सिंग के मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। 48 किलोग्राम भार वर्ग में हटवाड़ के रोहित ने नाल्टी के पीयूष को हराया। 46 किलोग्राम भार वर्ग में हटवाड़ के राज ने नाल्टी के नीरज को मात दी।
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