Bilaspur News: आयुर्वेद अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का दिया संदेश

संतुलित आहार और योग करने के भी बताए फायदेसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र औहर में बुधवार को आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, पंचायत प्रधान देशराज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है और स्वस्थ जीवन के लिए इसका महत्व आज भी कायम है।आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. अल्का महाजन और फार्मेसी अधिकारी अजय कुमार ने लोगों को आयुर्वेदिक दिनचर्या और ऋतुचर्या की जानकारी दी। उन्होंने संतुलित आहार, योग और प्राणायाम को जीवनशैली में शामिल करने के फायदे बताए। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक उपायों और घरेलू नुस्खों के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय औहर की प्रधानाचार्य सिमरो भटनागर, रमेश कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल औहर की प्रधानाचार्य मीना देवी समेत स्वास्थ्य कर्मी, योग प्रशिक्षक, विद्यार्थी और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।