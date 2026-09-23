फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Students from Mandhol School secured first place at the Children's Science Congress

Bilaspur News: मंढोल स्कूल के विद्यार्थियों ने बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रथम स्थान हासिल किया

Wed, 23 Sep 2026 11:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Students from Mandhol School secured first place at the Children's Science Congress
बाल विज्ञान कांग्रेस में मंढोल स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मानित करते शिक्षक। स्रोत: स्कूल प्र
रोहड़ू। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंढोल के विद्यार्थियों ने बाल विज्ञान कांग्रेस के उपमंडल स्तरीय आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जूनियर वर्ग में रितु और सीनियर वर्ग में पुष्पा साहू ने विज्ञान एवं नवाचार मॉडल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रितु ने जूनियर वर्ग में अपनी वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। सीनियर वर्ग में पुष्पा साहू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तनिश और सुनिधि ने भी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल राउंड में जगह बनाई। विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि को विद्यार्थियों की जिज्ञासा और निरंतर अभ्यास का परिणाम बताया। टीजीटी मेडिकल बलबीर ने इन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश कुमार बाल्टू ने विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे उनमें नए विचार विकसित करने और उन्हें प्रयोगों से साकार करने की क्षमता बढ़ती है। विद्यालय के शिक्षकों ने भी विजेता विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें