सीर उत्सव : वॉल पेंटिंग में दिखी हिमाचली संस्कृति की झलक

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उन्होंने कहा कि सीर उत्सव के दौरान वॉल पेंटिंग करवाने का उद्देश्य शहर की दीवारों को आकर्षक बनाने के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति से परिचित करवाना है। रंगों और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश लोगों के मन पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। इस पहल से जहां घुमारवीं की सुंदरता में निखार आएगा, वहीं युवा कलाकारों को अपनी कल्पनाशीलता और कला-कौशल को सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकांश युवा फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और शिमला और मंडी सहित प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से यहां पहुंचे हैं। इन युवा कलाकारों की कुशलता का अंदाजा उनकी बनाई जा रही पेंटिंग से लगाया जा सकता है, जिनमें रंगों के संयोजन के साथ हिमाचल की प्राकृतिक विरासत, पहाड़ी जीवनशैली और संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है।जीतने वाले को मिलेंगे 11 हजार रुपयेउपमंडलीय अधिकारी अभिषेक बरवाल ने बताया कि वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में कुल 25 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता तीन दिन तक चलेगी। इसमें प्रतिभागी अपनी कला के माध्यम से पर्यावरण, जल संरक्षण, हिमाचली संस्कृति सहित विभिन्न सामाजिक सरोकारों को दीवारों पर जीवंत रूप प्रदान कर रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 11 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 7,100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5,100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।