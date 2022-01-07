Bilaspur News: चुनावी गारंटियों पर सरकार से मांगा जवाब, राज्यपाल को ज्ञापन

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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। भाजपा जिला बिलासपुर के संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार की चुनावी गारंटियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। नायब तहसीलदार झंडूता के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कांग्रेस सरकार से चुनावी वादों के क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई।ज्ञापन में कहा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से दस गारंटियां पूरी करने का वादा किया था। भाजपा ने सरकार से पूछा कि इनमें से कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं और शेष वादों को पूरा करने की समयसीमा क्या है। महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये और पांच लाख रोजगार देने के वादे पर भी जवाब मांगा गया।भाजपा संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रभाव पर चिंता जताते हुए युवाओं को इससे बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की गई। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तें सार्वजनिक करने की मांग उठाई।भाजपा नेताओं ने कहा कि ज्ञापन का उद्देश्य चुनावी वादों और जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करना है। इस अवसर पर झंडूता विधायक जीत राम कटवाल, भाजपा जिला बिलासपुर अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।