Bilaspur News: थर्मोप्लास्टिक मास्क से कैंसर मरीजों की रेडियोथेरेपी होगी अधिक सटीक

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उपचार के प्रत्येक सत्र में मरीज के शरीर की स्थिति एक जैसी बनाए रखने में होंगे मददगारहेड एंड नेक, हेड ओनली, ब्रेस्ट और हिप-पेल्विस श्रेणियों के मास्क खरीदेगा एम्स प्रशासनसबसे अधिक 600 हेड एंड नेक मास्क की होगी खरीद, हेड ओनली के 60 मास्क भी आएंगेसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कैंसर मरीजों की रेडियोथेरेपी को अधिक सटीक बनाने के लिए एम्स बिलासपुर के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में विशेष थर्मोप्लास्टिक मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। उपचार के दौरान मरीज के शरीर के प्रभावित हिस्से की स्थिति एक जैसी बनाए रखने में ये मास्क मददगार होंगे। इसके लिए एम्स प्रशासन ने 820 मास्क की खरीद को लेकर टेंडर जारी किया है।रेडियोथेरेपी के दौरान मशीन से निकलने वाली विकिरण किरणों को शरीर के निर्धारित हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज के हिलने या उसकी पोजीशन में बदलाव होने से उपचार की सटीकता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में थर्मोप्लास्टिक मास्क मरीज के शरीर के संबंधित हिस्से को एक निश्चित स्थिति में स्थिर रखने में मदद करते हैं। इन्हें मरीज के शरीर के आकार के अनुरूप ढालकर तैयार किया जाता है। इसके बाद विशेष पिन वाले फिक्सेशन सिस्टम की मदद से उपचार टेबल पर लगाया जाता है। इससे रेडियोथेरेपी के प्रत्येक सत्र में मरीज की पोजीशन दोहराने में सुविधा रहती है।अलग-अलग हिस्सों के कैंसर उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। हेड एंड नेक मास्क का उपयोग सिर और गर्दन के कैंसर के उपचार में होता है। पांच पिन वाले फिक्सेशन सिस्टम से जुड़ने वाला यह मास्क चेहरे, सिर और गर्दन को स्थिर रखता है। वहीं, हेड ओनली मास्क तीन पिन वाले सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर के हिस्से की रेडियोथेरेपी के दौरान मरीज की पोजीशन बनाए रखने में मदद करता है।इसी तरह ब्रेस्ट मास्क चार पिन वाले फिक्सेशन सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है। इसका उद्देश्य स्तन कैंसर के उपचार के दौरान मरीज के ऊपरी शरीर की स्थिति को निर्धारित पोजीशन में बनाए रखना है। हिप और पेल्विस मास्क छह पिन वाले सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह कूल्हे और पेल्विस क्षेत्र के उपचार के दौरान शरीर के निचले हिस्से को स्थिर रखने में मदद करता है।इन मास्क के इस्तेमाल से रेडियोथेरेपी के प्रत्येक सत्र में मरीज की स्थिति समान बनाए रखने और विकिरण को निर्धारित क्षेत्र पर केंद्रित करने में मदद मिलती है। इससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर अनावश्यक विकिरण का प्रभाव कम रखने के लिए तैयार की गई उपचार योजना को लागू करना आसान होता है। हालांकि, उपचार की सटीकता रेडियोथेरेपी की तकनीक और अन्य चिकित्सकीय प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करती है।चार श्रेणियों में होगी मास्क की आपूर्तिएम्स प्रशासन की ओर से जारी टेंडर के तहत सबसे अधिक 600 हेड एंड नेक मास्क खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 60 हेड ओनली, 80 ब्रेस्ट और 80 हिप-पेल्विस मास्क की आपूर्ति प्रस्तावित है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के लिए 820 थर्मोप्लास्टिक मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।