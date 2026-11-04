Bilaspur News: न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों ने लगाए काले बिल्ले

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15 नवंबर को धर्मशाला में होने वाले प्रदर्शन की तैयारियां शुरूअधिसूचना वापस न लेने पर शीतकालीन सत्र में सभी 68 विधायकों को ज्ञापन सौंपने की चेतावनीसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में बुधवार को शिक्षा खंड घुमारवीं प्रथम के प्राथमिक शिक्षकों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया। खंड स्तरीय कार्यशाला के दौरान शिक्षकों ने इस व्यवस्था को प्राथमिक शिक्षा के लिए नुकसानदायक बताते हुए सरकार से 23 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग की।इस दौरान खंड महासचिव खूब सिंह ठाकुर ने कहा कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम से प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। इसके अलावा विद्यालयों में कार्यरत मिड-डे मील वर्कर्स, मल्टी टास्क वर्कर्स और प्रशिक्षित बेरोजगार जेबीटी युवाओं के हितों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शिक्षा का स्तर सुधारने के बजाय कई तरह की व्यावहारिक समस्याएं पैदा कर रही है।उन्होंने कहा कि एक प्रधानाचार्य के लिए 15 से 20 स्कूलों का संचालन करना ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल होगा। इस व्यवस्था से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षक भी परेशान हैं।खूब सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर राज्य कार्यकारिणी का सरकार और शिक्षा विभाग के साथ संवाद जारी है। संघ को उम्मीद है कि सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को जल्द वापस लेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो संघ के निर्णयानुसार आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के सभी 68 विधायकों को ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी।उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित विशाल धरना-प्रदर्शन को लेकर खंड स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर खंड के पदाधिकारियों सहित जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारी तथा शिक्षक उपस्थित रहे।