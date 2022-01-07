Bilaspur News: संकल्प दिवस पर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिया संकल्प

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बिलासपुर। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से ग्राम पंचायत तियून खास में संकल्प दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष कर्म सिंह ने की। रघुवंशी महिला मंडल की प्रधान आशा कुमारी मुख्यातिथि रहीं। कर्म सिंह ने 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण तिथि बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जाति भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करते हुए समानता, स्वतंत्रता और न्याय का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध, समाज को नशामुक्त बनाने और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया।

संवाद न्यूज एजेंसी